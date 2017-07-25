Диогу Жота будет выступать за «Вулверхэмптон»

Автор: Юлия Древова 0

Жота

«Волки» согласовали с мадридским «Атлетико» трансфер хавбека Диогу Жоты. Португальский футболист проведет в Чемпионшипе год на правах аренды. 

20-летний полузащитник отправился в английский клуб вслед за тренером Нуну Эшпириту Санту, под началом которого провел прошлый сезон в «Порту».

Напомним, в сезоне-2016/17 Жота отыграл за португальский клуб 27 матчей, отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press, официальный твиттер ФК «Вулверхэмптон»
Источник: официальный сайт ФК «Вулверхэмптон»

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