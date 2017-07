Диогу Жота будет выступать за «Вулверхэмптон»

«Волки» согласовали с мадридским «Атлетико» трансфер хавбека Диогу Жоты. Португальский футболист проведет в Чемпионшипе год на правах аренды.

20-летний полузащитник отправился в английский клуб вслед за тренером Нуну Эшпириту Санту, под началом которого провел прошлый сезон в «Порту».

📝 We are delighted to confirm the arrival of Diogo Jota on a season long loan from Atletico Madrid #WelcomeJota pic.twitter.com/rK2stLVgja

— Wolves (@Wolves) July 25, 2017