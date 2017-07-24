«Рубину» запретили регистрировать новых игроков

РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков. Такое решение было принято на очередном заседании Палаты по разрешению споров.

21 июля состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. По итогам заседания было вынесено решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов. Причиной запрета стало наличие задолженностей перед Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.

«Удовлетворить заявление Динияра Билялетдинова и Ильзата Ахметова в отношении МАУ «ФК «Рубин» о выплате задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать МАУ «ФК «Рубин» выплатить футболистам проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать МАУ «ФК «Рубин» компенсировать футболистам расходы на представителя.

Применить к МАУ «ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится на официальном сайте РФС.

Напомним, последний раз Динияр Билялетдинов выходил на поле в официальном матче в сезоне 2015/16. 21 мая 2016 года хавбек вышел на поле в матче против ЦСКА, в котором провел 12 минут и был заменен.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС