Эсекиэль Гарай может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Автор: Вадим Павлов 0

Гарай

Защитники «Валенсии» Эсекиэль Гарай и Жоау Канселу могут переехать в Италию. Игроки попал в сферу интересов «Ювентуса».

В течение недели представители «Ювентуса» намерены встретиться с агентом Гарая для обсуждения возможного трансфера. Также туринский клуб заинтересован в приобретении крайнего защитника Жоау Канселу. «Старая синьора» готова заплатить 45 миллионов евро, чтобы заполучить этих футболистов. Эти трансферы должны закрыть бреши в обороне после ухода Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали, что «Ювентус» может приобрести экс-футболиста «Зенита» за 12–15 млн евро, или же за 10 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Гарай провел 27 матчей в розыгрыше Ла Лиги и забил четыре гола, на счету Канселу 35 игр и один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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