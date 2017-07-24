У Педро выявлены множественные переломы

Автор: Вадим Павлов 0

Педро

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья нападающего Педро. У футболиста были выявлены множественные переломы.

«Травма Педро гораздо серьезнее, чем ожидалось. У него множественные переломы, однако в течение 10 дней он приступит к тренировкам. Тренироваться и играть он будет в маске.

Виноват ли Оспина? Нет, абсолютно нет. Я сам был футболистом и прекрасно знаю, эти несчастные случаи имеют место быть. Оспина просто пытался забрать мяч, игровой момент», — заявил Конте.


Напомним, Педро получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» в Пекине. Испанский нападающий пострадал в столкновении с вратарем «канониров» Давидом Оспиной.

Педро был госпитализирован с травмой головы, а затем был направлен в Лондон для дополнительного обследования.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Диего Коста и Антонио Конте

Диего Коста: «Атлетико» — хороший вариант для перехода, а «Милан» — великий клуб с историей»

Диего Коста и Антонио Конте

Диего Коста провел встречу с руководством «Атлетико»

Челси

«Челси» отправился в турне без Диего Косты и Неманьи Матича

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 