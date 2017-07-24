У Педро выявлены множественные переломы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья нападающего Педро. У футболиста были выявлены множественные переломы.

«Травма Педро гораздо серьезнее, чем ожидалось. У него множественные переломы, однако в течение 10 дней он приступит к тренировкам. Тренироваться и играть он будет в маске.

Виноват ли Оспина? Нет, абсолютно нет. Я сам был футболистом и прекрасно знаю, эти несчастные случаи имеют место быть. Оспина просто пытался забрать мяч, игровой момент», — заявил Конте.

Pedro smashed cheekbone in clash with Ospina. #ARSvCHE

But he’ll return in 10 days with a mask #HardMan

🎥Chelsea TV: pic.twitter.com/njr5BGDFr5 — Soccer Sixes (@SoccerSixesS6) 24 июля 2017 г.



Напомним, Педро получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» в Пекине. Испанский нападающий пострадал в столкновении с вратарем «канониров» Давидом Оспиной.

Педро был госпитализирован с травмой головы, а затем был направлен в Лондон для дополнительного обследования.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»