У Педро выявлены множественные переломы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья нападающего Педро. У футболиста были выявлены множественные переломы.

«Травма Педро гораздо серьезнее, чем ожидалось. У него множественные переломы, однако в течение 10 дней он приступит к тренировкам. Тренироваться и играть он будет в маске.

Виноват ли Оспина? Нет, абсолютно нет. Я сам был футболистом и прекрасно знаю, эти несчастные случаи имеют место быть. Оспина просто пытался забрать мяч, игровой момент», — заявил Конте.

Pedro smashed cheekbone in clash with Ospina. #ARSvCHE

But he’ll return in 10 days with a mask #HardMan

🎥Chelsea TV: pic.twitter.com/njr5BGDFr5

— Soccer Sixes (@SoccerSixesS6) 24 июля 2017 г.