Швейцарский аналитик займется изучением соперников «Спартака» по Лиге чемпионов

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ. 3 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 31 июля 2017 г.

Московский «Спартак» планирует подписать соглашение с тактиком-аналитиком Жаном-Пьером Геросой. В круг обязанностей специалиста из Швейцарии войдет изучение соперников красно-белых в Лиге чемпионов. 

Аналитик будет посещать матчи оппонентов москвичей и предоставлять отчеты тренерскому штабу Массимо Карреры. Кроме того, швейцарец будет присутствовать и на встречах «Спартака», чтобы соотнести игровой уровень красно-белых с их европейскими конкурентами. Он уже присутствовал на матче 5-го тура РФПЛ, в котором команда Карреры встречалась с тульским «Арсеналом», и планирует посетить дерби с ЦСКА.

Героса с 2006 по 2008 год выступал в роли помощника Джованни Трапаттони в «Зальцбурге», а затем был приглашен на роль аналитика в сборную Ирландии. С 2010 года швейцарский тактик параллельно начал работать в «Базеле», где также занимался разбором соперников клуба в еврокубках.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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