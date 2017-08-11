Швейцарский аналитик займется изучением соперников «Спартака» по Лиге чемпионов

Московский «Спартак» планирует подписать соглашение с тактиком-аналитиком Жаном-Пьером Геросой. В круг обязанностей специалиста из Швейцарии войдет изучение соперников красно-белых в Лиге чемпионов.

Аналитик будет посещать матчи оппонентов москвичей и предоставлять отчеты тренерскому штабу Массимо Карреры. Кроме того, швейцарец будет присутствовать и на встречах «Спартака», чтобы соотнести игровой уровень красно-белых с их европейскими конкурентами. Он уже присутствовал на матче 5-го тура РФПЛ, в котором команда Карреры встречалась с тульским «Арсеналом», и планирует посетить дерби с ЦСКА.

Героса с 2006 по 2008 год выступал в роли помощника Джованни Трапаттони в «Зальцбурге», а затем был приглашен на роль аналитика в сборную Ирландии. С 2010 года швейцарский тактик параллельно начал работать в «Базеле», где также занимался разбором соперников клуба в еврокубках.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс