Премьер-лига. 2-й тур. «Спартак» и «Уфа» не смогли выявить победителя

«Уфа» в родных стенах принимала московский «Спартак» в рамках второго тура РФПЛ. Чемпион страны имел преимущество по ходу встречи, однако одержать победу вновь не смог.

Премьер-лига. 2-й тур

УФА — СПАРТАК – 0:0 (0:0)

Уфа. 23 июля.

Стадион «Нефтяник».

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян (Живоглядов, 65), Табидзе, Йокич, Карп (Стоцкий, 80), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61).

«Спартак»: Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Комбаров (77), Табидзе (80).

8 (2) удары (в створ) 22 (13)

18 фолы 11

0 угловые 5

4 офсайды 1

42 % владения мячом 58

После яркого матча против «Динамо», в котором «Спартаку» не хватило концентрации, в результате чего была упущена победа, красно-белые пожаловали в гости к крепкой «Уфе». Москвичи сходу завладели игровым преимуществом, создавали моменты, однако ближе к середине первого тайма уфимцы перехватили инициативу, но распечатать ворота ни одна из команд так и не смогла.

После перерыва мяч практически не покидал половину поля «Уфы», но хорошо поставленная Сергеем Семаком игра в обороне дала свои плоды — «Спартаку» так и не удалось вскрыть оборону и забить назревавший гол. По ходу встречи красно-белые выглядели активнее, но, как говорится, счет на табло. Наставнику москвичей Массимо Каррере предстоит решить проблему реализации моментов и брака при передачах на разные дистанции, иначе место во второй половине турнирной таблицы, занимаемое чемпионом страны по итогам двух туров, может стать окончательным по завершении чемпионата.

Фото: твиттер ФК «Спартак»