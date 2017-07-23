«Фенербахче» нацелился на Самуэля Это’о

Автор: Юлия Древова 0

Форвард «Антальяспора» Самуэль Это’о может пополнить состав другого турецкого клуба. Как сообщает Fanatik, 36-летним камерунцем интересуется «Фенербахче».

Клуб из Стамбула предлагает «Альянспору» денежную компенсацию. Кроме того, в сделку может быть включен форвард «Фенербахче» Ааатиф Шаэшуэ.

Напомним, что в прошлом сезоне экс-игрок махачкалинского «Анжи» отыграл за свой нынешний клуб в Высшей лиге Турции все матчи, отметился 18 голами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik

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