«Фенербахче» нацелился на Самуэля Это’о

Форвард «Антальяспора» Самуэль Это’о может пополнить состав другого турецкого клуба. Как сообщает Fanatik, 36-летним камерунцем интересуется «Фенербахче».

Клуб из Стамбула предлагает «Альянспору» денежную компенсацию. Кроме того, в сделку может быть включен форвард «Фенербахче» Ааатиф Шаэшуэ.

Напомним, что в прошлом сезоне экс-игрок махачкалинского «Анжи» отыграл за свой нынешний клуб в Высшей лиге Турции все матчи, отметился 18 голами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik