Неймар останется в «Барселоне»

Руководство «Барселоны» уговорило Неймара остаться в клубе. «Сине-гранатовые» пообещали бразильскому нападающему приобрести несколько его соотечественников, среди которых есть Филлипе Коутиньо.

Форвард «Барселоны» Неймар может остаться в каталонском клубе. Сообщается, что руководство «сине-гранатовых» уговорило 25-летнего бразильца остаться, пообещав приобрести в команду несколько его соотечественников. Согласно имеющейся информации, руководство «Барселоны» пообещало приобрести в клуб трех бразильских хавбеков: Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» и Лукаса Лиму из «Сантоса».

В настоящее время, помимо Неймара, в составе «Барселоны» выступают два бразильца – Марлон и Рафинья Алькантара.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский нападающий договорился с «ПСЖ» об условиях личного контракта и в ближайшее время должен стать игроком парижского клуба.

В минувшем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 30 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Rac2