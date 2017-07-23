Представители Марко Верратти провели встречу с руководством «Манчестер Юнайтед»

Автор: Вадим Павлов 0

Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может перейти в «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже провели встречу с руководством английского клуба.

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Согласно имеющейся информации, «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в покупке итальянского полузащитника. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» уже провело предварительную встречу с представителями 24-летнего футболиста.

Напомним, ранее СМИ сообщали о намерении «Барселоны» приобрести Марко Верратти в текущее летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и сделал 3 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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