Представители Марко Верратти провели встречу с руководством «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может перейти в «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже провели встречу с руководством английского клуба.

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Согласно имеющейся информации, «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в покупке итальянского полузащитника. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» уже провело предварительную встречу с представителями 24-летнего футболиста.

Напомним, ранее СМИ сообщали о намерении «Барселоны» приобрести Марко Верратти в текущее летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и сделал 3 голевыми передачами.