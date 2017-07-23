Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в товарищеском матче. Также специалист прокомментировал слухи об уходе Неймара.

«Мы пытались владеть инициативой и играть как одно целое. «Барселона» хотела доминировать на протяжении всего матча, несмотря на силу соперника. Мы находимся в той фазе, когда каждая сыгранная минута увеличивает уверенность в команде. Я вижу в победе над «Ювентусом» много позитивного.

«Барселоне» не обойтись без Неймара. Мы хотим, чтобы он был с нами, и мы знаем, какое влияние он оказывает на игру команды. Это очевидно», — заявил Эрнесто Вальверде.

«Барселона» одержала победу над «Ювентусом» в рамках Международного кубка чемпионов со счетом 2:1. Дублем в составе «сине-гранатовых» отметился Неймар.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский нападающий уже согласовал детали личного контракта с «ПСЖ» и в ближайшее время станет игроком парижского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal