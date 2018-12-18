Иско может перейти летом в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Иско может стать игроком «Манчестер Сити». Тренер английского клуба Пеп Гвардиола обозначил трансфер Иско как приоритетный для «горожан» будущим летом.

Представители английской команды уже контактировали с агентом футболиста и провели с ним предварительные переговоры.

Сообщается, что «Реал» будет готов отпустить Иско не менее, чем за 100 миллионов евро.

Действующее соглашение испанца с «Реалом» рассчитано до 2022 года. Отступные за Иско составляют 700 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско не всегда проходит в состав «Реала», на его счету гол и две результативные передачи в 11 матчах примеры.

26-летний полузащитник выступает за «Королевский клуб» c 2013 года. Иско провел 161 игру и забил 33 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: AS