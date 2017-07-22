«Мидлсбро» подписал вратаря «Вест Хэма»

Опустившийся по итогам прошлого сезона в Чемпионшип «Мидлсбро» согласовал с «Вест Хэмом» трансфер голкипера сборной Ирландии Даррена Рэндольфа. Сумма сделки составила 5 млн фунтов.

Вратарь прибыл в Роклифф Парк в субботу утром, чтобы закончить медицинский осмотр и подпсиать контракт. Договор с 30-летним Рэндольфом будет рассчитан на четыре года.

«Я рад, что все подписано и закончено. Приехав сюда, понял, что это клуб Премьер-лиги и я хочу вернуть его туда, где ему следует находиться,» — поделился первыми впечатлениями голкипер.

Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ Рэндольф провел за «Вест Хэм» 22 матча и пропустил 39 голов. Голкипер отстоял на ноль четыре встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Мидлсбро»