Винченцо Монтелла: «4:0 с «Баварией»? Не следует смотреть на результат»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромную победу своего клуба над «Баварией» в рамках Международного кубка чемпионов. «Россонери» отправили в ворота мюнхенцев четыре безответных мяча.

«В начале сезона по-настоящему сложно готовиться к играм такого типа. Тяжело найти нужное физическое состояние. Поэтому не следует смотреть на результат.

У команды было желание применить на практике то, о чем я просил во время тренировок. Это мне понравилось.

Мы компактно играли между линиями и работали как команда, даже без мяча», – рассказал наставник красно-черных.

Голами в составе «Милана» отличились новички команды Кесси и Чалханоглу, а также оформивший дубль Кутроне.

Напомним, что Международный кубок чемпионов – товарищеский турнир, в котором участвуют ведущие клубы Европы. В 2017 году матчи грандов принимает Китай.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport