Рашид Рахимов может возглавить «Кайрат»

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов вошел в сферу интересов «Кайрата». По сообщению Kazfootball, 52-летний специалист рассматривается руководством в качестве замены подавшего в отставку Кахабера Цхададзе.

Команда из Алма-Аты не сумела пройти второй квалификационный раунд Лиги Европы под руководством Цхададзе, после чего главный тренер принял решение покинуть клуб по собственной инициативе.

Рашид Рахимов является главным претендентом на вакантное место наставника в казахской команде. Последним местом работы тренера был «Ахмат» из Грозного, который он покинул в мае 2017 года.

Напомним, что за «Кайрат» выступает экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

Фото: Global Look Press

Источник: Kazfootball