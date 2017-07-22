Роман Абрамович согласился на переход Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Юлия Древова 0

Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил трансфер сербского полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед». Покупка хавбека обойдется «красным дьяволам» в 50 млн фунтов.

По информации The Telegraph, в переходе Матича лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который уже работал с футболистом, занимая аналогичный пост в «Челси».

Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний хавбек отыграл в английской Премьер-лиге 40 матчей, забил два гола и отметился девятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

 

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