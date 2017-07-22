Неймар согласовал контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Бразилец согласовал условия личного контракта с парижанами.

Согласно имеющейся информации, Неймар согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Также сообщается, что бразилец уже заявил руководству «ПСЖ» о желании стать игроком парижского клуба. Согласие Неймара на переход означает, что у «ПСЖ» не осталось препятствий для совершения трансфера. Теперь парижанам осталось выплатить «Барселоне» сумму отступных, составляющую 222 млн евро.

На протяжении последних нескольких дней 25-летний нападающий вместе со своим отцом проводил переговоры с «ПСЖ». Сообщается, что Неймар подпишет четырехлетний контракт, по которому будет получать порядка 30 млн евро в год. Также нападающему будет выплачен бонус за переход в парижский клуб.

Напомним, если сделка состоится, то переход бразильского форварда станет самым дорогим в истории.

В минувшем сезоне Неймар отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN