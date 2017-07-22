Александр Коларов прилетел в Бостон для подписания контракта с «Ромой»

Александр Коларов покинет «Манчестер Сити». Сербский защитник прибыл в расположение «Ромы» для подписания контракта.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов близок к переходу в «Рому». 31-летний серб прибыл в Бостон, в котором располагаются «волки» во время своего предсезонного турне, для подписания контракта с римским клубом.

Ранее сообщалось, что «Рома» заплатит за Коларова около 5 миллионов евро плюс 1,5 млн в виде бонусов.

В минувшем сезоне Александр Коларов забил один гол и отдал одну голевую передачу в 29 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Forzaroma.info