Руководство «Монако» назвало стоимость Килиана Мбаппе

Автор: Вадим Павлов 0

Килиан Мбаппе

Руководство «Монако» установило цену за Килиана Мбаппе. 18-летний француз может покинуть клуб за 190 млн евро. 

Руководство «Монако» выразило готовность продать своего нападающего Килиана Мбаппе. «Монегаски» обозначили сумму выкупа 18-летнего форварда в 190 млн евро.

Напомним, на 18-летнего бомбардира претендуют мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Вице-президент «Монако» Дмитрий Васильев считает, что если готовы потратить такие деньги на приобретение нападающего «Барселоны» Неймара, то они должны предложить не меньшую сумму и за Мбаппе.

Напомним, соглашение 18-летнего нападающего с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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