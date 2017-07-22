Иван Новосельцев может перейти в «Локомотив»

Автор: Вадим Павлов 0

Новосельцев

Иван Новосельцев покинет «Зенит». 25-летний защитник близок к переходу в «Локомотив».

Согласно имеющейся информации, в ближайшее время «Локомотив» может усилиться защитником «Зенита» и сборной России Иваном Новосельцевым.

Напомним, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на 25-летнего защитника и клуб выставил его на трансфер. Ранее сообщалось о заинтересованности «Ростова» в возвращении Новосельцева, однако на данный момент «Локомотив» является основным фаворитом в борьбе за защитника петербуржского клуба.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Иван Новосельцев в составе «Ростова» и «Зенита» принял участие в 10 матчах, в которых отметился 2 голами. В нынешнем сезоне 25-летний защитник на поле не появлялся.

Фото: Global Look Press
Источник: life.ru

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