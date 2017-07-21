«Барселона» заинтересована в кандидатуре Пауло Дибалы

Автор: Никита Воробьев 0

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком «Барселоны». Аргентинец является главной трансферной целью каталонского клуба.

Изначально таковым называли полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако после неудачных переговоров сине-гранатовые отказались от приобретения итальянца. Это связано также и с тем, что недавно агентом Верратти стал Мино Райола.

В «Барселоне» считают Дибалу восходящей звездой мирового футбола и готовы его приобрести в случае ухода Неймара в «ПСЖ». Напомним, что парижский клуб готов заплатить за бразильца 222 млн. евро.

Трансфер 23-летнего нападающего «Ювентуса» оценивается приблизительно в 100 млн. евро.

Контракт Дибалы с чемпионом Италии рассчитан до 2022 года. Ранее аргентинец не скрывал, что хотел бы поиграть в одном клубе со своим соотечественником Лионелем Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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