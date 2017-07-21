«Ювентус» может приобрести Матса Хуммельса

Автор: Никита Воробьев 0

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Матсу Хуммельсу. «Бьянконери» видят в нем замену перешедшему в «Милан» Леонардо Бонуччи.

Сообщается, что на следующей неделе у 28-летнего Хуммельса состоится встреча с руководителями немецкого клуба, на которой будут определены стратегия и планы на будущее. Игрок не исключает возможность своего переезда в Италию.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии защитник провел 26 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контакт с «Баварией» истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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