Вениамин Мандрыкин: «Акинфеев — хороший вратарь, но не гений»

Экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал о конкуренции с Игорем Акинфеевым. Также он поделился мнением о том, кто является лучшим вратарем в истории России.

«Почему-то все говорят: «Акинфеев – сложный, зазнавшийся, надменный…» Отвечаю: с этой стороны я Игоря не знаю. Всегда нормально общались. Кажется, впервые я его увидел в 2002-м. Я травмировал мениск, в Германии оперировался. Игоря привлекли к тренировкам с основой. Пару матчей был в запасе у Крамаренко. Затем в ЦСКА пригласили Нигматуллина. А на сборы Акинфеева в 2003-м взяли.

Когда поняли, что конкурент-то серьезный? Трудно сказать… Но после победы в Кубке УЕФА стало очевидно: из ЦСКА надо уходить, если хочу играть. Первым номером будет Акинфеев. Такой титул завоевали! Если прежде я боролся, конкурировал – то сейчас все. По отношению Газзаева было понятно, что ставка на Акинфеева. В 2007-м у Игоря травма, полгода восстанавливался. Месяца четыре Газзаев ко мне относился мягко. Только поддержка: «Играй!» Чем ближе к выздоровлению Игоря, тем больше придирок. Ясно: вот Акинфеев выздоровеет и встанет в ворота. Меня зачехлят.

После 2005-го я раз в год подходил к Гинеру, просил отпустить. Отвечал: «Все понимаю». «Сатурн» интересовался, из «Рубина» Кафанов за мной приезжал – не могли договориться с ЦСКА. Мне страшно хотелось играть! Узнаю, как спокойно годами себя чувствовал Чепчугов, все его устраивало – меня это убивает. А он так и досидел до конца контракта.

Лучший вратарь России? В начале 90-х выделялись Черчесов, Харин. Позже – Филимонов. На мой взгляд, он сильнее Акинфеева. Вы вспомните, сколько выручал Филимонов! И сборную, и «Спартак», который дотащил до полуфинала Кубка УЕФА. К сожалению, одна ошибка все перечеркнула. Пропустил с Украиной от Шевченко – и человека сожрали. А Игорь – хороший вратарь. Но не гений», — рассказал Мандрыкин.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс