Кубок африканских наций-2019 перенесен на лето

Кубок африканских наций—2019 пройдет в июне-июле. Также на Кубке будет увеличено количество команд.

Исполнительный комитет африканской конфедерации футбола на встрече в столице Марокко Рабате утвердил перенос сроков проведения Кубка африканских наций. В связи с этим, Кубок африканских наций-2019 пройдет в июне-июле.

В предыдущих розыгрышах Кубка африканских наций матчи турнира проводились в январе-феврале, что доставляло множество неудобств европейским клубам, которые были вынуждены отпускать игроков в разгар сезона.

Кроме того, в Кубке Африки, который в 2019 году пройдет в Камеруне, будут участвовать 24 команды, а не 16, как было раньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт африканской конфедерации футбола