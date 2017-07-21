Зинедин Зидан: «Уход Роналду? Криштиану остается и точка»

Автор: Вадим Павлов 0

Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможность ухода Криштиану Роналду из клуба. Французский специалист выразил уверенность в том, что звездный португалец останется в «Королевском клубе».

«Роналду заслужил отдых, он остается в «Реале» и точка. Мы будем ждать его», — заявил Зидан.

Напомним, в середине июня после того, как испанская прокуратура обвинила Роналду в неуплате налогов, 32-летний португалец изъявил желание покинуть клуб.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах Ла Лиги, в которых отметился 25 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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