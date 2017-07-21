Отец Неймара получит более 40 млн евро после завершения трансфера бразильца в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Если трансфер состоится, то отец бразильца получит более 40 млн евро.

Как утверждают каталонские СМИ, сделка по переходу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» оформлена на 95%. Сообщается, что отец игрока сборной Бразилии получит от «ПСЖ» более 40 млн евро в случае, если переход состоится.

Напомним, что «Барселона» отказывается вести переговоры о снижении цены и не соглашается на включение в сделку футболистов парижан. Поэтому парижанам придется выплатить сумму отступных, которая составляет 222 млн евро.

Неймар выступает за «Барселону» с июля 2013 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне Неймар отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ccma.cat