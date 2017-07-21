Зинедин Зидан: «Мбаппе очень силен, но это не мой игрок»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем «Монако» Килиане Мбаппе. Французский специалист похвалил молодого нападающего.

«Мбаппе — 18-летний талант. Он очень силен и обладает характером. Свои игровые качества он демонстрировал по ходу всего минувшего сезона. Но он не мой игрок, поэтому о большем сказать не могу», — заявил Зидан.

Напомним, ранее сообщалось о заинтересованности «Реала» в услугах 18-летнего форварда «монегасков».

В минувшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca