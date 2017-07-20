Сборную Джибути по футболу расформировали из-за постоянных проигрышей

Федерация футбола Джибути приняла решение о роспуске национальной команды из-за низких результатов, которые она показывает на международных турнирах. Об этом заявил глава федерации Сулейман Хассан Вабери.

Последней каплей для принятия кардинального решения стал матч против сборной Эфиопии в рамках отборочного турнира на чемпионат африканских наций. Футболисты Джибути проиграли его со счетом 1:5.

«У нас нет времени, чтобы наблюдать за разложением сборной. Так как первая команда не дает результатов, мы сосредоточимся на юношеском футболе. Это сделано не из-за финансовых проблем, а по новой политике федерации,» — рассказал технический директор федерации футбола Джибути Омар Али Мохамед.

Сборная Джибути по футболу занимает 185-е место в рейтинге ФИФА и никогда в свой истории не проходила квалификацию ни на один международный турнир.

Фото: официальный сайт ФИФА

Источник: BBC