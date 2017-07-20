«Депортиво» интересуется Федором Смоловым

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в шорт-лист трансферных целей галисийского клуба. Россиянин может оказаться в Испании этим летом.

По сообщению испанского портала Futbolistos.es, помимо форварда «быков», в приоритетном списке «Депортиво» числятся еще 16 футболистов из английского, испанского и итальянского чемпионатов, которые выступают на разных позициях.

В случае подписания 27-летнего россиянина, клубу из Ла-Коруньи придется отказаться от возвращения из «Арсенала» нападающего Лукаса Переса. Зарплата Смолова может стать одной из самых высоких в «Депортиво».

Напомним, что в прошлом сезоне Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ. Контракт форварда с «Краснодаром» истекает летом 2019 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Futbolistos.es