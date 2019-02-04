Дуглас Коста попал в ДТП. Водителя столкнувшегося с ним госпитализировали

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Дуглас Коста

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста попал в автомобильную аварию. Сегодня утром бразилец столкнулся на шоссе A4 с другим автомобилем.

Инцидент произошел утром в понедельник. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Футболист не пострадал, другой участник аварии, 47-летний мужчина, был доставлен в больницу.

Коста выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. На счету 28-летнего бразильца 71 матч за команду, в которых он забил семь мячей и отдал 16 результативных передач. В составе клуба он стал победителем чемпионата Италии, выиграл Кубок Италии и стал обладателем суперкубка страны.

В текущем сезоне Коста провел 24 матча, забив один мяч и отдав две голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Cайт Джанлуки Ди Марцио

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