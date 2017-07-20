«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса»

Хавбек «Ювентуса» Томас Ринкон вошел в сферу интересов «Зенита». Петербуржцы намерены заполучить венесуэльского полузащитника в текущее летнее трансферное окно.

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может продолжить карьеру в «Зените». Согласно имеющейся информации, сине-бело-голубые поборются за 29-летнего игрока капитана сборной Венесуэлы с «Фиорентиной» и «Аталантой».

Ринкон перешел в «Ювентус» из «Дженоа» за 8 млн евро в январе 2017 года, подписав контракт на 3,5 года.

В минувшем сезоне Серии А хавбек провел 29 матчей (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус») и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com