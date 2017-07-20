Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в России. В трансфере хавбека заинтересован московский «Спартак».

«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Марио Пашалича. Помимо красно-белых, на 22-летнего хавбека претендуют «Лацио» и «Бетис».

Контракт полузащитника сборной Хорватии с «Челси» истекает летом 2018 года, однако, согласно имеющейся информации, в клубе не рассчитывают на хавбека и не собираются предлагать ему новое соглашение.

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.