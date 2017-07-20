Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке»

Автор: Вадим Павлов 0

Пашалич

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в России. В трансфере хавбека заинтересован московский «Спартак».

«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Марио Пашалича. Помимо красно-белых, на 22-летнего хавбека претендуют «Лацио» и «Бетис».

Контракт полузащитника сборной Хорватии с «Челси» истекает летом 2018 года, однако, согласно имеющейся информации, в клубе не рассчитывают на хавбека и не собираются предлагать ему новое соглашение.

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Gazzamercato

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

Себастьян Дриусси стал футболистом «Зенита», Ромелу Лукаку перешел в «МЮ». Главные новости дня

Квинси Промес

«Рома» заинтересовалась Квинси Промесом

Диего Коста и Антонио Конте

Диего Коста: «Атлетико» — хороший вариант для перехода, а «Милан» — великий клуб с историей»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 