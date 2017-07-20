«Спартак» может приобрести Макса Крузе

Автор: Вадим Павлов 0

Макс Крузе

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может продолжить карьеру в РФПЛ. В услугах форварда заинтересован московский «Спартак».

Согласно имеющейся информации, московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Вердера» Макса Крузе. Красно-белые могут заполучить 29-летнего форварда в нынешнее летнее трансферное окно, воспользовавшись пунктом в контракте игрока о сумме отступных, которая составляет 15 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что заинтересованность в Крузе также проявляют «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия».

В минувшем сезоне нападающий забил 15 голов в 23 матчах Бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild
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