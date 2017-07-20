Спортивный директор «Вердера»: «Крузе не хочет покидать Германию, тут он будет на виду у тренеров сборной»

Автор: Вадим Павлов 0

Макс Крузе

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн заявил, что нападающий Макс Крузе не намерен покидать клуб. По его словам, форвард хочет остаться на виду у тренеров сборной Германии.

«Мы не хотим расставаться ни с одним из ведущих игроков нашей команды. Ранее Крузе ясно сказал, что принял решение не покидать Германию. Здесь он вновь был бы в центре внимания тренерского штаба сборной Германии», — заявил Бауманн.

Согласно имеющейся информации, «Спартак» готов заплатить за игрока отступные в размере 15 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий забил 15 голов в 23 матчах Бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: sport1.de

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