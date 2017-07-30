Неймар после матча с «Реалом» отправился в раздевалку соперников

Форвард «Барселоны» Неймар после матча с «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов, который закончился победой сине-гранатовых со счетом 3:2, заглянул в раздевалку «сливочных». Бразилец провел там порядка пятнадцати минут.

По сообщению Deportes Cuatro, нападающий обсуждал с Карлосом Каземиро и Марсело свой возможный переход в «ПСЖ». Игрок каталонского клуба вышел из раздевалки с двумя футболками мадридцев.

Напомним, по информации СМИ, Неймар может покинуть «Барселону» и стать игроком парижан за рекордные 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Deportes Cuatro