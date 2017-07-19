Антонио Конте подписал новый контракт с «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте продлил контракт со своим клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Я очень рад подписать новый контракт с «Челси». В наш первый год мы проделали очень тяжелую работу, чтобы достичь чего-то невероятного. И я очень горд этим. Теперь нам нужно трудиться еще усерднее, чтобы оставаться на вершине. Болельщики «Челси» оказывают мне сильную поддержку с тех самых пор, как я приехал в Лондон, и нам очень важно продолжать добиваться успехов вместе», — прокомментировал продление контакта Конте.

Директор лондонского клуба Марина Грановская отметила: «Антонио достиг невероятных успехов в прошлом сезоне, быстро адаптировался к английскому футболу и привел нас к чемпионству. Новый контракт показывает нашу веру в то, что он сможет продолжить приносить результат как в Премьер-Лиге, так и в Лиге чемпионов».

В прошедшем сезоне итальянский специалист привел «Челси» к чемпионству в первый год работы, одержав при этом рекордные 30 побед. Кроме того, с ним команда дошла до финала Кубка Англии, в котором уступила «Арсеналу».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Челси»