«Зенит» за прошлый год приумножил свою прибыль в 22,5 раза

Санкт-петербургский клуб обнародовал бухгалтерскую отчетность, согласно которой чистая прибыль «Зенита» за 2016 год выросла в 22,5 раза. По информации «Фонтанки», ее сумма составила 5,6 млрд рублей.

Сумма поступлений от «продажи продукции, товаров, работ и услуг» составила почти 7,5 млрд рублей. Такого успеха удалось достигнуть во многом из-за продажи звезд: самой дорогой сделкой года для сине-бело-голубых стал трансфер Халка за 56 млн евро. Кроме того, совокупная сумма, вырученная за продажу Эсекиэля Гарая и Акселя Витселя, составила, по данным СМИ, порядка 60 млн евро.

Увеличились и затраты на зарплаты игрокам. В минувшем году «Зенит» потратил на них 10,3 млрд рублей, что сравнимо больше суммы, задекларированной в 2015 году – 6,9 млрд рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: Фонтанка