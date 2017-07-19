Данило пополнит состав «Манчестер Сити»

Автор: Юлия Древова 0

Данило

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «горожане» уже согласовали условия трансфера 26-летнего защитника с мадридским «Реалом». Данило заключит контракт с «Манчестер Сити» на пять лет.

Сообщается, что сумма сделки составит 30 млн евро. «Бланкос» также получат бонусы в размере 5 млн евро.

Данило провел в «королевском клубе» два сезона, за которые отыграл в Примере 41 матч и отметился тремя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио

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