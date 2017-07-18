Зоран Тошич ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может стать игроком тульского «Арсенала». Сам игрок говорит, что в ближайшую неделю будет выступать уже за новый клуб.

«Переговоры с «Арсеналом» у меня действительно есть, но пока никакой конкретики я вам сказать не могу. Тульский клуб пока единственный, кто мне делал предложение из России. Надо все основательно взвесить и принять решение.

В данный момент, помимо «Арсенала», мне поступило множество предложений, но, посоветовавшись с агентом, мы приняли решение не спешить с выбором.

Сейчас я тренируюсь в Сербии, поддерживаю форму, а в перерыве между тренировками мы вместе с агентом изучаем предложения. Я очень соскучился по футболу и хочу играть. Думаю, что в ближайшую неделю я буду в новом клубе», – сказал Тошич.

В предыдущем сезоне Тошич забил один гол и трижды ассистировал партнерам. В ЦСКА серб провел 7 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС