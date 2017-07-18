Максим Григорьев стал игроком «Урала»

Автор: Никита Пронин 0

Максим Григорьев

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». Последний сезон футболист провел в «Ростове» и «Орунбурге».

Максим Григорьев перешел в екатеринбургский «Урал». Футболист уже провел первую тренировку в новом клубе.

В минувшем сезоне Григорьев не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Урала»

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