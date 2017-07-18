Максим Григорьев стал игроком «Урала»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». Последний сезон футболист провел в «Ростове» и «Орунбурге».
Максим Григорьев перешел в екатеринбургский «Урал». Футболист уже провел первую тренировку в новом клубе.
ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" Максим Григорьев заключил контракт с #ФКУрал! Добро пожаловать! pic.twitter.com/2MvtGS6e4x
— ФК Урал (@FCURAL) July 18, 2017
В минувшем сезоне Григорьев не отметился результативными действиями.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Урала»