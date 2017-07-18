Мирча Луческу может возглавить «Лудогорец»

Автор: Юлия Древова 0

27.11.2016. Россия, Краснодар, стадион «Краснодар». РОСГОССТРАХ-Чемпионат России 2016/17, 15-й тур, «Краснодар» — «Зенит».

Футбольный клуб из Разграда заинтересован в услугах бывшего главного тренера «Зенита». Луческу может сменить у руля «Лудогорца» Георги Дерменджиева, который руководит командой с 2015 года.

Главным препятствием для заключения контракта станет высокий оклад 71-летнего румынского специалиста. По информации СМИ, зарплата Луческу в Санкт-Петербурге составляла около четырех млн евро в год.

Напомним, Мирча Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года, подписав соглашение по схеме «2+1». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали российского чемпионата. По окончании сезона румын был уволен с поста главного тренера. Новым наставником сине-бело-голубых стал Роберто Манчини.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Digi Sport

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