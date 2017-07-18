Ари получит российский паспорт

Процедура оформления российского гражданства для форварда «Локомотива» Ари, по словам президента клуба Ильи Геркуса, выходит на финальную стадию. Бразильский футболист всерьез нацелился на место в сборной России.

«Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, все находится на заключительных стадиях. Это [получение гражданства РФ] — желание самого игрока. У него дочка — москвичка, она имеет российское гражданство,» — рассказал Геркус.

Исходя из правил ФИФА, для смены спортивного гражданства футболист, не имеющий родственников из страны, за национальную команду которой он хочет играть, должен прожить в ней от пяти лет и более. Ари выступает в России с 2010 года. Нападающий защищал цвета московского «Спартака», «Краснодара», а в феврале 2017 года перешел в «Локомотив» на правах аренды.

Напомним, что в 2015 году гражданином России стал другой бразильский игрок «Локомотива» — вратарь Маринато Гильерме, который уже занес себе в актив два матча за сборную.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС