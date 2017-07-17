Экс-голкипер сборной Англии Пол Робинсон завершил карьеру

Автор: Юлия Древова 0

Вратарь Пол Робинсон объявил о своем намерении уйти из большого футбола. 37-летнего голкипера беспокоят проблемы со спиной.

«К сожалению, старая травма вновь дала о себе знать и помешала начать подготовку к новому сезону. Принимая всё это внимание, я решил объявить об уходе.

Повезло, что у меня была возможность играть в футбол в течение стольких лет. Собираюсь немного отдохнуть с семьей, после чего рассмотрю варианты того, что делать дальше.

Мне довелось играть в четырёх особенных командах. Хочу сказать спасибо болельщикам и всем сотрудникам этих клубов,» — приводит слова Робинсона Sky Sports.

Бывший вратарь английской сборной, в активе которого участие в 41 официальном матче, провел минувший год в «Бернли». На протяжении своей карьеры он также защищал цвета «Лидс Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Блэкберн Роверс».

Фото: официальный сайт ФК «Бернли»
Источник: Sky Sports

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