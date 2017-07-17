Криштиану Роналду пропустит матч за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Реала» получил от главного тренера команды Зинедина Зидана полноценный месячный отдых. На поле португалец вернется к матчу за Суперкубок Испании против «Барселоны».

Такое решение было принято, так как игровой сезон Роналду затянулся из-за участия сборной Португалии в Кубке Конфедераций.

Однако на этой неделе 32-летний форвард все же прервет свой отпуск на 3-4 дня, чтобы пройти запланированный медосмотр. К тренировкам он приступит только 31 июля.

Таким образом, Роналду пропустит предсезонный сбор «Реала» в США, а также матч за Суперкубок УЕФА против своей бывшей команды – «Манчестер Юнайтед», который состоится 8 августа. Зидан хочет, чтобы португалец тренировался как минимум 10 дней до своего первого выхода на поле в новом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca