Руководитель департамента судейства Андрей Будогосский: «Судейство Безбородова в Суперкубке? У меня нет принципиальных замечаний по его работе»

Автор: Вадим Павлов 0

Безбородов и Промес

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил судейство Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России. Он заявил, что принципиальных замечаний к арбитру не имеется.

«У меня нет принципиальных замечаний по его работе. Надо ли было удалять Луиса Адриано? Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА. Я бы сказал так: в подобной игре должны быть более веские основания, чтобы принимать столь веские решения. Читал интервью Владислава, соглашусь с его тактическим подходом к матчу. Он сделал все, чтобы игра получилась более зрелищной и яркой.

Что касается замечания Юрия Семина о необходимости видеоповторов, то у каждого специалиста есть свое мнение, это его право – трактовать момент так, как он видел его со скамейки.

В ситуации с видеоповторами все остается в той же стадии. Мнение, которое я постоянно высказывал, – мое личное персональное мнение. Если придет аппаратура, будет принято решение – естественно, стану работать, чтобы реализовать поставленные передо мной руководством РФС задачи. Иного здесь быть не может. Не может быть разговора о саботаже решений, принятых руководством. Но в нынешнем своем состоянии эта инновация еще очень далека от совершенства», — сказал Будогосский.

Напомним, «Спартак» стал обладателем Суперкубка России-2017. Чемпион страны одержал победу над «Локомотивом» в дополнительное время со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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