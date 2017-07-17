Роналдиньо: «Возобновить карьеру в России? Я уже очень стар для этого»

Автор: Вадим Павлов 0

Роналдиньо

Экс-обладатель Золотого мяча Роналдиньо, посетивший матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», поделился впечатлениями от визита в Россию. Также он прокомментировал возможность возобновления карьеры в России.

«Я много раз приезжал в Россию, и каждый раз меня здесь тепло встречали. Нравится в России все больше и больше. Надеюсь, что в скором времени приеду сюда еще.

Возобновить карьеру в России? Нет, я уже очень стар для этого. Уже все», — с улыбкой рассказал 37-летний бразилец.

В первом матче с новым названием грозненский «Ахмат» в домашних стенах с минимальным счетом обыграл пермский «Амкар».

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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