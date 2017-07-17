Рамзан Кадыров: «Ведем ли переговоры с Роналдиньо? У нас взгляды чуть повыше»

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о важности успешных выступлений грозненской команды под новым названием. Также он объяснил, почему на домашний матч 1-го тура РФПЛ с «Амкаром» был приглашен Роналдиньо.

«Конечно, присутствует волнение. И даже не только из-за игры. Мы продолжаем то, что начал наш первый президент, и дали клубу имя великого человека и государственного деятеля. Взяли на себя намного большие обязательства, чем вчера. Поэтому я уверен, что это чувствует и команда, и тренерский штаб, и тем более мы. Волнение не на один день, а на сезон и долгие сезоны. Будем делать все для того, чтобы в Чеченской Республике развивался спорт, поскольку в 2018 году мы должны провести в России чемпионат мира. Это идея президента страны, верховного главнокомандующего. Мы за здоровый образ жизни, да здравствует спорт!

Ведем ли переговоры с приехавшим в Грозный Роналдиньо? Роналдиньо, так скажем, уже не наш игрок. У нас взгляды чуть повыше. Роналдиньо — тот человек, благодаря которому я полюбил футбол. Он играл очень тактично, показывал высочайший класс. Такого не было и, уверен, не будет. Поэтому я пригласил его, чтобы у нашего подрастающего поколения был стимул и чтобы футболисты равнялись на него. Знаю, что наши ребята тоже хотели стать лучшими, как Роналдиньо. Поэтому это возможность для футболистов познакомиться с ним, почувствовать, как это, быть рядом со звездой, посоветоваться.», — рассказал Кадыров.

В первом матче с новым названием грозненский «Ахмат» в домашних стенах с минимальным счетом обыграл пермский «Амкар».

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ