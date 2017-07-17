«Бавария» больше не интересуется Алексисом Санчесом

Автор: Вадим Павлов 0

Алексис Санчес

Председатель руководства мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал интерес его клуба к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу. Он заявил, что чемпион Германии более не заинтересован в услугах нападающего.

«С некоторых пор персона чилийского форварда перестала быть занятной для нас», – заявил Румменигге.

Согласно имеющейся информации, на данный момент главным фаворитом в борьбе за Алексиса Санчеса является «Манчестер Сити».

Алексис Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. За это время чилиец провел за «канониров» 140 матчей и отметился 69 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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