Премьер-лига. 1-й тур. Дубль Рикардо Лаборде принес победу «Краснодару» в Казани

Курбан Бердыев вернулся в «Рубин», а его первым соперником стал амбициозный «Краснодар». Гости забили дважды, хозяева отличились всего один раз.

Премьер-лига. 1-й тур.

РУБИН – КРАСНОДАР – 1:2 (0:2)

Казань. 16 июля.

Стадион: «Казань Арена». 15000 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М’Вила, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 73), Рочина (Лестьенн, 46).

«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Перейра (Классон, 61), Вандерсон, Подберезкин, Лаборде (Сулейманов, 90).

Голы: 0:1 – Лаборде (17), 0:2 – Лаборде (33). 1:2 – Лестьенн (72).

Предупреждения: Гранквист (12), Гранат (45), Рамирес (77), Кудряшов (84), Оздоев (86).

11 (3) удары (в створ) 9 (5)

14 фолы 12

4 угловые 3

2 офсайды 0

47 % владение мячом 53

В первом тайме «Краснодар» дважды сумел забить. Дубль на свой счет записал Лаборде. Во второй половине матча «Рубин» перехватил инициативу, но забить сумел лишь один раз, отличился Максим Лестьенн. «Рубин» уступает в первом матче под руководством Бердыева, а «Краснодар» набирает важнейшие три очка на выезде.

Фото: Твиттер «Рубина»

Источник: Еженедельник «Футбол»