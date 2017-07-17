Диего Марадона провел первую тренировку в «Аль-Фуджайре»

Легенда мирового футбола Диего Марадона после пятилетнего перерыва вернулся к тренерской деятельности. Аргентинец начал работу с эмиратским клубом «Аль-Фуджайра».

56-летний наставник познакомился с коллективом, выступающим во втором дивизионе чемпионата ОАЭ, и провел с футболистами первую тренировку.

الحماس شعار الفريق في بداية المرحلة الاولى من الإعداد للدوري ..#fujfc pic.twitter.com/XSNQExCNKR — نادي الفجيرة الرياضي (@Fuj_FC) July 16, 2017

Напомним, что контракт специалиста рассчитан на год. В последний раз Марадона тренировал «Аль-Васл» с 2011 по 2012 год. Под руководством аргентинца команда закрепилась на 8-ом месте чемпионата ОАЭ.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ФК «Аль-Фуджайра»