Диего Марадона провел первую тренировку в «Аль-Фуджайре»

Автор: Юлия Древова 0

Марадона

Легенда мирового футбола Диего Марадона после пятилетнего перерыва вернулся к тренерской деятельности. Аргентинец начал работу с эмиратским клубом «Аль-Фуджайра».

56-летний наставник познакомился с коллективом, выступающим во втором дивизионе чемпионата ОАЭ, и провел с футболистами первую тренировку.

Напомним, что контракт специалиста рассчитан на год. В последний раз Марадона тренировал «Аль-Васл» с 2011 по 2012 год. Под руководством аргентинца команда закрепилась на 8-ом месте чемпионата ОАЭ.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ФК «Аль-Фуджайра»

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