Александр Кокорин: «Если у нас с Дзюбой получится забить 35, будем только рады»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями от первого матча в новом сезоне РФПЛ. Сине-бело-голубые одолели на выезде «СКА-Хабаровск».

«Не помешала ли разница во времени? На самом деле только поспали мало. Перелёт — отличный, условия, гостиница, еда — всё супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.

Готовы ли исполнить план Манчини по 35 голам на двоих за сезон? Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады,» — заявил Кокорин в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, матч в Хабаровске завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Голами в составе петербуржцев отметились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Зенита»